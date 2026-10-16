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AB’den Enerji Krizine Karşı Yeni Hamle!

16 Ekim 2026, Cuma 23:43
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yüksek enerji maliyetlerini hafifletmek için metan düzenlemesini 1 yıl erteleyeceklerini ve ortak enerji alımı için küresel piyasada yeni bir mekanizma kuracaklarını açıkladı.

 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında; enerji krizinden Çin ile ticari dengesizliklere, nükleer enerjiden AB bütçesindeki esneklik tartışmalarına kadar kritik açıklamalarda bulundu.

Fosil Yakıt Maliyeti 106 Milyar Avro Arttı

Avrupa'nın ciddi bir enerji baskısı altında olduğunu belirten von der Leyen, şubat sonundan bu yana doğal gaz fiyatlarının yüzde 140 arttığını, dizel fiyatlarının ise iki katına çıktığını vurguladı. "Fosil yakıt ithalatının maliyeti, tek bir molekül ilave enerji alınmadan 106 milyar avro arttı" diyen Komisyon Başkanı, krizin etkilerini hafifletmek için şu somut adımları paylaştı:

  • Metan Düzenlemesi Erteleniyor: Enerji sektörünün üzerindeki yükü azaltmak adına metan düzenlemesinin uygulanması 1 yıl geriye çekilecek.
  • Rezervler Piyasaya Sunuluyor: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda gelecek 4 ay boyunca petrol ve dizel rezervleri piyasaya arz edilecek.
  • Küresel Ortak Alım Gücü: AB'nin ortak alım gücünü kullanarak küresel piyasadan enerji tedarik edecek bir piyasa işletmecisi mekanizması güçlendirilecek.
  • Nükleer ve Yenilenebilir Enerji: İthal fosil yakıtlara bağımlılığı bitirmek için Avrupa'da üretilen temiz enerjiye, nükleere ve elektrik şebekelerinin modernizasyonuna öncelik verilecek.

Çin ile Ticaret Açığına Karşı "Diversify EU"

Zirvede AB ile Çin arasındaki ekonomik dengesizliklerin de masaya yatırıldığını aktaran von der Leyen, 2025 yılı itibarıyla Çin ile olan ticaret açığının günde 1 milyar avroyu bulduğunu hatırlattı. Bu yapısal sorunun sürdürülemez olduğunu belirten Başkan, riskleri azaltmak için yeni mekanizmalar devreye alacaklarını açıkladı:

  • "Diversify EU" Aracı: Şirketlerin tedarik zinciri risklerini hızla azaltmasını sağlayacak ve belirli bir ülkeyi doğrudan hedef almayacak yeni bir araç sunulacak.
  • Tek Pazar Kısıtlaması: Ekonomik baskı veya misillemeye maruz kalan üye ülkeleri korumak amacıyla, AB'nin çıkarları doğrultusunda Tek Pazar'a erişimi hızla sınırlandırabilecek bir dayanışma mekanizması önerilecek.

"Kriz Yönetimi" Kısıtlamasına Sert Eleştiri

Gelecek uzun vadeli AB bütçesi müzakerelerine de değinen von der Leyen, mevcut bütçe taslağında krizlere müdahale esnekliğinin yüzde 50 oranında azaltılmasını sert bir dille eleştirdi. Kaynakların yüzde 99,5'inin şimdiden sabitlenmesinin yanlış olduğunu savunan von der Leyen, "Dünya bugünkü gibi kalmayacak. Gelecekteki krizlere cevap verebilmek için bütçede yeterli hareket alanı korunmalıdır" uyarısında bulundu.

AA

Etiketler: AB, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, Von der Leyen, Çin, enerji maliyeti, ekonomik denge, AB bütçesi, nükleer ve yenilenebilir enerji, metan düzenlemesi
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