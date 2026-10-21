"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

AB'den Libya-Türkiye Anlaşmasına Tepki

21 Ekim 2026, Çarşamba 00:01
Libya Parlamentosu’nun Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını onaylamasına sert tepki gösteren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmanın deniz hukukuna aykırı ve geçersiz olduğunu savundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Libya Parlamentosu’nun Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını onaylamasına sert tepki gösterdi. Von der Leyen, kararı derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, anlaşmanın deniz hukukuna aykırı ve geçersiz olduğunu savundu.

Libya Temsilciler Meclisi'nin, 2019 yılında Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasının ardından Avrupa Birliği'nden (AB) ilk resmi açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada kararı tanımadıklarını belirtti.

"Üçüncü ülkelerin egemenlik hakları ihlal ediliyor"

Von der Leyen, paylaştığı mesajda AB'nin bu konudaki duruşunun net olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Libya Parlamentosu tarafından bugün Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin sözde Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. Avrupa Birliği'nin bu konudaki tutumunun 2019 yılında Avrupa Konseyi tarafından açıkça belirtildiğini ve halen değişmediğini hatırlatırız."

Anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olmadığını ileri süren Von der Leyen, "Bu anlaşma, üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ediyor, Deniz Hukuku'na aykırıdır ve geçersizdir" dedi.

Yunanistan ve Kıbrıs'a dayanışma mesajı

Açıklamasının devamında bölgedeki üye ülkelere destek veren Komisyon Başkanı, Yunanistan ve Kıbrıs ile olan dayanışmalarını yeniden teyit ettiklerini vurguladı. Ayrıca AB'nin Libya'ya yönelik her türlü dış müdahaleye karşı olan bilinen tutumunun arkasında durduğunu bir kez daha ifade etti. 

Libya ile Türkiye arasındaki bu anlaşmanın içeriği ne?

27 Kasım 2019'da imzalanan ve Libya Temsilciler Meclisi tarafından resmi olarak onaylanan bu tarihi anlaşmanın temel içeriği ve amaçları şunlardır: 

1. Karşılıklı deniz sınırının çizilmesi

Anlaşma, Türkiye'nin güney kıyıları (Fethiye-Kaş-Marmaris hattı) ile Libya'nın kuzeydoğu kıyıları (Derne-Tobruk hattı) arasındaki karşı karşıya olan kıyı şeritlerini esas alır. Belirlenen coğrafi koordinatlarla iki ülke arasında Akdeniz'i ikiye bölen 18,6 kilometrelik bir sınır çizgisi (koridor) oluşturulmuştur.

2. Doğal kaynaklar üzerinde hak talebi

Bu sınırlandırma sayesinde Türkiye ve Libya, belirlenen hatlar dahilinde kalan deniz yatağında ve su kütlesinde yer alan tüm hidrokarbon (petrol ve doğal gaz) arama, çıkarma ve işletme faaliyetlerinde münhasır (tek yetkili) hak sahibi olmuştur. 

3. "Sevilla Haritası" ve Maksimalist tezlerin engellenmesi

Anlaşma, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'i kendi aralarında bölüşerek Türkiye’yi Antalya Körfezi'ne hapsetmeyi amaçlayan "Sevilla Haritası" tezini hukuken boşa çıkartmıştır. Türkiye ile Libya arasında kurulan bu deniz koridoru, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın deniz yetki alanlarının birleşmesini engellemektedir. 

4. Adaların deniz alanı oluşturma ilkesine itiraz

Anlaşmanın en kritik hukuki alt metni, Girit, Rodos ve Meis gibi adaların ana karalar gibi geniş Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) oluşturamayacağı tezine dayanmasıdır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve uluslararası mahkeme içtihatlarına dayandırılan bu ilkeye göre; sınırlandırmada adaların konumu, hakkaniyet ve kıyı uzunlukları dikkate alınmıştır. 

5. Bölgesel Siyasi Üstünlük

Anlaşma ile Türkiye ilk kez Doğu Akdeniz'de bir kıyıdaş devletle resmi sınırlandırma anlaşması imzalayarak bölgedeki meşru ve hukuki altyapısını kurmuştur. Bu hamle, Türkiye'nin izni olmadan Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya uzatılması planlanan enerji hatlarının (EastMed gibi projeler) geçiş güzergahını doğrudan etkilemektedir. 

Haber Merkezi

Etiketler: Libya, Türkiye, deniz yetki alanları mutabakat muhtırası, AB, Yunanistan, Kıbrıs, uluslararası hukuk
Okunma Sayısı: 311
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tabiatı bozanın düzeni bozulur

    Alman Kanacke de İslâm’la müşerref oldu

    373 Hafız daha icazet aldı

    Hadsiz Gvir ezana ceza kestirmekle övündü!

    Tom Barrack: "Petrol karşılığı güvenlik" dönemi bitti

    Aliyev’den Türk aktivistlere yakalama kararı

    Asgari ücreti veren pazara çıksın

    Soykırıma yardımın adresi AVM’ler değil, adliyelerdir

    Mesele fon vurgunundan daha büyük

    Tanju Özcan’a 7 Yıl 3 Ay Hapis ve Siyasi Yasak Cezası!

    AB'den Libya-Türkiye Anlaşmasına Tepki

    Gazze’de bir okul, binlerce umut

    Kepenkler birer birer indiriliyor

    Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya Arasında Dev Savunma Ortaklığı!

    İngiltere'den Suudi Arabistan'a Kritik Askeri Destek

    İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı İsrail tarafından 6 ay daha uzatıldı

    Ayazağa'daki çalışmalarda son durum?

    Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi - Milli Takım'ın 48. teknik direktörü oldu

    Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM'de!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aliyev’den Türk aktivistlere yakalama kararı
    Genel

    AB'den Libya-Türkiye Anlaşmasına Tepki
    Genel

    Mesele fon vurgunundan daha büyük
    Genel

    Tanju Özcan’a 7 Yıl 3 Ay Hapis ve Siyasi Yasak Cezası!
    Genel

    Asgari ücreti veren pazara çıksın
    Genel

    Soykırıma yardımın adresi AVM’ler değil, adliyelerdir
    Genel

    Tom Barrack: "Petrol karşılığı güvenlik" dönemi bitti
    Genel

    Kepenkler birer birer indiriliyor
    Genel

    Hadsiz Gvir ezana ceza kestirmekle övündü!
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.