ABD’den Eski Barselona Belediye Başkanına vize engeli!

ABD, Filistin’e verdiği açık destekle tanınan eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau’nun vize başvurusunu reddetti. Colau, bu karar nedeniyle Porto Riko’daki uluslararası konferansa katılamayacak.

İspanyol siyasetinde hareketli dakikalar yaşanıyor. İspanya'nın önde gelen basın organlarından El Diario ’nun aktardığı ve resmi haber ajansı EFE ’nin de doğruladığı bilgilere göre; ABD, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau’ya vize vermedi. Kararın gerekçesi olarak Colau’nun "Filistin yanlısı girişimleri" gösterildi.

Heyette sadece onun vizesi reddedildi

Sol partilerin ittifakı "Geniş Cephe"nin milletvekili adayı olan Ada Colau, 3-4 Kasım tarihleri arasında Porto Riko'da gerçekleştirilecek olan "Cesur Şehirler Belediye Konferansı"na davetliydi. Ancak vize engelinden dolayı Colau bu programa katılamayacak.

Habere göre, konferans için başvuru yapan heyetteki diğer tüm üyelerin vize talepleri onaylanırken, yalnızca Colau’nun başvurusunun reddedilmesi dikkat çekti.

Filistin'e açık desteğiyle biliniyor

Barselona’da 2015-2023 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ada Colau, görev süresi boyunca ve sonrasında Filistin halkına verdiği açık destekle sık sık gündeme gelmişti. Siyasi kariyeri boyunca bu duruşunu gizlemeyen İspanyol siyasetçi, son olarak uluslararası Küresel Sumud Filosu ’na katılarak bu desteğini somut bir adımla ortaya koymuştu.

ABD makamlarının veya İspanya hükümetinin bu diplomatik kriz niteliğindeki vize reddine resmi bir tepki verip vermeyeceği ise merak konusu.