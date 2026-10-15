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ABD'den İran ve Küba'ya Ortak Finans Ambargosu!

15 Ekim 2026, Perşembe 23:36
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası finans sistemine sızmasını önlemek amacıyla Irak merkezli IDB'yi, Dışişleri Bakanlığı ise İran ile iş birliği yapan Küba merkezli BICSA'yı yaptırım listesine aldı.

 

26 Kişi ve Kuruluşa Finansal Engelleme

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın küresel finans ağına erişimini tamamen kesmeyi hedefleyen yeni bir hamle yaptı. "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında, İran bağlantılı 16 kişi ve 10 kuruluş yaptırım listesine eklendi. Operasyonun ana hedefinin, Tahran yönetiminin dolar bazlı finansal aracılık hizmetlerine erişimini engellemek olduğu açıklandı.

Irak ve Küba Merkezli Bankalar Hedefte

Yaptırımların en dikkat çeken ayaklarını Irak ve Küba merkezli iki büyük banka oluşturdu:

  • IDB (International Development Bank for Investment and Finance): Irak merkezli banka, İran ekonomisinin finans sektöründe aktif faaliyet göstermesi ve yasa dışı fonlara aracılık etmesi gerekçesiyle listeye alındı.
  • BICSA (Banco Internacional de Comercio S.A.): Küba merkezli bu banka, en az 2022 yılından bu yana yaptırım uygulanan İranlı Karafarin Bank'a hizmet sağladığı için ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak yaptırım kapsamına dahil edildi.

Gölge Bankacılık ve Dini Yardım Ağları Mercek Altında

Bakanlık, İran'ın petrol satışlarından elde ettiği gelirleri ülkeye geri aktarmak için çok uluslu gölge bankacılık ağlarını kullandığını belirtti. Bu yasa dışı para trafiğini engellemek için önlemler artırılırken, Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN) da harekete geçti. FinCEN, tüm küresel finans kuruluşlarına acil bir uyarı geçerek, İran rejiminin dini yardım ağlarını istismar eden şüpheli işlemlerinin derhal bildirilmesini talep etti.

 

AA

Etiketler: ABD, İran, Küba, yaptırım, Ekonomik Dışlama Operasyonu, ABD Hazine Bakanlığı yaptırım listesi, İran gölge bankacılık ağı
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