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23 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

'ABD İran'a siber saldırı düzenledi'

23 Haziran 2019, Pazar 11:33
ABD basını, Basra Körfezi'ndeki tanker saldırıları sonrası ABD'nin İran'ın silah bilgisayar sistemlerine siber saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Washington Post gazetesi, perşembe günü düzenlenen siber saldırın roket ve füze atarları kontrol eden bilgisayar sistemlerini hedef aldığını aktardı.

New York Times gazetesinin haberinde ise, siber saldırıların ABD'nin insansız hava aracının (İHA) düşürülmesi ve petrol tankerlerine düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme olduğu belirtildi.

İran'ın sistemlerinde hasar oluşup oluşmadığı, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

 

Etiketler: ABD, İran, siber saldırı
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