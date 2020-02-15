Almanya'da halk aşırı sağa karşı sokakta

Alman protestocular Thüringen eyaletinde başbakan seçimini aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) belirlemesine ve 75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanan Dresden şehrinde ölenleri anmak için sokaklara döküldü.

Almaya'nın Erfurt kentinde cumartesi günü bir araya gelen binlerce kişi, aşırı sağ parti AfD ile siyasi koalisyonları protesto etti. Erfurt Katedral Meydanı’nda toplanan protestocular, "Faşistlerle anlaşma yok" ve "Naziler için yer yok" yazan pankartlar taşıdı. Organizatörler, Almanya'nın dört bir yanından en az 50 otobüs dolusu insanın miting için şehre geldiğini aktardı. Aktivist grup Unteilbar yaptığı açıklamada, "Faşistlere karşı güvenlik duvarının derin bir kopuşu var. Hür Demokratik Parti (FDP) ve Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) içinde AfD ile işbirliği yapma isteği var" dedi. Sivil toplum grubu gösteriyi Alman Sendikalar Konfederasyonu (DGB) ile birlikte düzenledi. DGB Hesse-Thüringen şubesi başkanı Michael Rudolph, Alman yayıncı MDR'ye Cumartesi günkü gösterinin oylamaya karşı toplumsal protestoların sonu olmayacağını söyledi. Euronews Türkçe

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