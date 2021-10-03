Bİrleşmİş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ‘Uluslararası Şiddete Hayır Günü’ sebebiyle yayınladığı mesajında, bugünün barış, güven ve hoşgörü dönemini başlatmak için bir fırsat sunduğunu kaydetti. Guterres, dünyanın, ortak düşman olan salgın hastalığı yenmeye odaklanması gerektiğini belirtti.

Guterres, dünyanın farklı bölgelerinde çatışan bütün taraflara da “Elinizdeki silahları derhal bırakın. Ortak düşmanımız olan COVID-19 salgınını yenmeye odaklanın” çağrısında bulundu. Guterres, küresel zorlukları yenmek için bir aile gibi hareket edilerek birarada birlik ve dayanışma içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirterek, ”Daha önce hiç olmadığı kadar barışı kucaklamalıyız. Salgına karşı hayat kurtaran aşıların geliştirilmesi, yeni tedavi yollarının bulunmasını sağlamalıyız. Önümüzdeki iyileşmeye giden uzun süreçte ihtiyaç duyan ülkeleri daha fazla desteklemeliyiz. Eşitsizlikleri azaltma ve yoksulluğu sona erdirme çabalarını arttırmak ve cesur bir küresel eylem planı oluşturmalıyız” dedi. Guterres, “Çatışmalar ve iklim değişikliği. Yoksulluk ve eşitsizlikler. Güvensizlik ve bölünmeler. Hepsi hem insanları hem de ekonomileri mahvetmeye devam eden COVID-19 salgınının gölgesi altında devam ediyor. Bu zorlukları çözmek bizim elimizde ancak dayanışma ve birlik içinde olursak bu sorunları çözebiliriz. Şiddet içermeyen direniş olarak da bilinen şiddet kullanmama ilkesi, sosyal veya siyasî değişim sağlamak için fizikî güç kullanımını reddeder. Yeni bir barış, güven ve hoşgörü çağını başlatmanın zamanı geldi” diye konuştu.