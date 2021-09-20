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20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Berlin'de yüz binlerce konutun kamulaştırılması için referandum düzenlenecek

20 Eylül 2021, Pazartesi 12:34
Almanya'da genel seçimlerin yapılacağı 26 Eylül tarihinde Berlin halkı iki önemli seçim için daha sandık başına gidecek. Berlin eyalet seçimlerinin yanı sıra yüksek konut ve kira fiyatları sorununa çözüm sunmak amacıyla başkentteki konutların kamulaştırılması önerisi bir referandumda oylanacak.

Referandumdan "evet" kararı çıkmasının Avrupa çapında yaşanan "kentsel dönüşüm ve nezihleştirme" sorunu karşısındaki en radikal çözüm olacağı belirtiliyor.

Bir dönem Avrupa kıtasının en uygun konut fiyatlarına sahip olan Berlin son dönemde artan fiyatlar konusunda kentsel sorunların simgesi haline dönüştü.

Kent son yıllarda düzenli olarak dünyanın ev fiyatı en hızlı artan kenti durumunda. Her ne kadar fiyatlar Londra ya da Paris gibi diğer Avrupa başkentlerinden daha düşük olsa da 2009 ile 2019 yılları arasında fiyatların ikiye katlanması kent sakinlerinde endişe yaratıyor.

Her ne kadar kentin "modern" unvanı ve son dönemde canlanan teknoloji sektörüyle parlasa da kentteki gelir düzeyi genel olarak düşük. Ülke ortalamasında kişi başına düşen gelir açısından kıyaslandığında 16 eyaletten 11inci sırada yer alıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Berlin, konut, kamusallaşma
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