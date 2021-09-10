Biontech'in küçük çocuklar için hazırladığı aşı onaya sunulacak

Biontech ve Pfizer küçük çocuklar için uygun olan Kovid-19 aşıları için ekim ayı ortalarında onay almayı bekliyor.

Biontech'in kurucularından bilim insanı Özlem Türeci "Önümüzdeki birkaç hafta içinde, 5 ila 11 yaşındakiler üzerindeki denememizin sonuçlarını dünya çapındaki düzenleyici kurumlara sunacağız ve bu yaş grubunda aşının onaylanmasını talep edeceğiz" dedi.

Türeci, şirketinin 12 yaş ve üstü yetişkinlere ve çocuklara uygulanan aynı ürün olan aşının daha küçük dozlarda üretilmesi üzerinde çalıştığını söyledi.

Şirketin kurucusu Uğur Şahin, "İşler iyi görünüyor, her şey plana göre gidiyor" dedi ve şirketin altı aydan büyük çocuklar için de deneme verileri beklediğini sözlerine ekledi.

Şahin, “Kışı zor geçirmemek için toplum olarak önümüze yaklaşık 60 gün kaldı. Önümüzdeki iki ay içinde mümkün olduğunca çok insanı harekete geçirmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız” dedi.

Şirketin bulunduğu Almanya, nüfusun yüzde 66,3'üne en az bir doz aşı uygulayarak Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya gibi benzer büyüklükteki Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldı.