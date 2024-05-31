Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) “Ortadoğu ve Filistin” oturumunda, İsrail’in Refah’a düzenlediği askeri operasyonlar ele alındı.

Konseye üye ülkelerin temsilcileri, İsrail’in Refah’a düzenlediği saldırıları derhal durdurması ve Gazze’ye yeterince insani yardımın ulaşması için somut adımların acilen atılması gerektiğini belirtti. Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere yaptığı konuşmada, ülkesinin Gazze’de derhal ateşkes çağrısını tekrarladı. Riviere, İsrail’in Refah’taki yüz binlerce sivilin yerinden edilmesine yol açan askeri operasyonuna karşı olduğunu belirterek, “Uluslararası Adalet Divanı’nın ardından, BM Güvenlik Konseyi de acilen sesini yükseltmeli. BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’e, bu saldırılarına son vermesi çağrısında bulunması gerekiyor. Uluslararası Adalet Divanı’nın talebi uyarınca, İsrail, Refah’taki askeri saldırılarını ve diğer tüm eylemlerini derhal durdurmalı” diye konuştu. Haber Merkezi

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