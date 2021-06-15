BM, İsrail’e ‘iyi niyetli ol’ diyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GENEL SEKRETER SÖZCÜLERİNDEN FARHAN HAQ, İSRAİL’DEKİ YENİ HÜKÜMETİN, FİLİSTİN KONUSUNDA “İYİ NİYETLİ” ADIM ATMASINI TEMENNİ ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Haq, günlük basın brifinginde, “Yeni hükümetin göreve ve faaliyetlerine başlarken, Fi-listinliler ve temel endişeler konusunda iyi niyetle hareket etmesini umut ediyoruz.” dedi. Sözcü Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsrail’deki yeni hükümeti tebrik ettiğini ve bu hükümetle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. İsrail’de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülük ettiği koalis- yon hükümeti, 13 Haziran’da Mecliste güvenoyu alarak göreve başladı. Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla Binyamin Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett’e bıraktı. AA

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