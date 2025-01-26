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26 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

BM: İsrail, vahşeti Batı Şeria’ya taşımak istiyor

26 Ocak 2025, Pazar 03:34
Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria’da durumun kötüleştiğini belirterek, İsrail’in “ölümcül savaş taktikleri” kullandığı konusunda uyarıda bulundu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. İsral’in Cenin’deki “operasyonunun” yakınlardaki köylere de sıçradığını aktaran Haq, işgal altındaki Batı Şeria’da durumun kötüleştiğine dikkati çekti.

Haq, İsrail’in “ölümcül savaş taktikleri” kullandığı konusunda uyarıda bulunarak, aşırı güç kullanımının hukuk kurallarını ihlal ettiği yönündeki endişelerin arttığını ifade etti. Son iki ayda 3 bin ailenin Cenin Mülteci Kampı’ndan ayrıldığını kaydeden Haq, yaralıların tahliye edilmesi ve sivillerin daha güvenli yerlere gidişine izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Haq, İsrail’in işgalci güç olarak Filistinlileri koruma ve kamu düzenini muhafaza etme zorunluluğu bulunduğunu vurguladı.

 

AA

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