BM, Kore sınırında karşılıklı ateş açılmasını 'ateşkes ihlali' olarak değerlendirdi

Güney Kore’deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), Güney ve Kuzey Kore sınırında askerlerin karşılıklı ateş açmasını, Kore Savaşı’ndan (1950-1953) sonra yapılan "ateşkesin ihlali" olduğunu bildirdi.

Güney Kore’deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı'ndan (UNC), yapılan açıklamada, Koreler arası silah atışmasına yönelik çok uluslu özel bir ekip tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmaya, Güney Kore ordusunun tam iş birliğiyle destek verdiği, Kuzey Kore’nin ise vakaya yönelik bilgi vermesi yönünde yapılan davete resmi bir cevap vermediği aktarıldı. Soruşturmada, Kuzey Kore’nin 4 el ateş ederek, Güney Kore’nin de karşı ateş açarak ateşkesi ihlal ettiği sonucuna varıldığı kaydedildi. Kuzey Kore’nin olayda kasten mi yoksa kazara mı ateş açtığının belirlenemediğine de dikkat çekildi. Güney Kore Savunma Bakanlığından soruşturmaya yönelik yapılan açıklamada, Seul hükümetinin, UNC’nin Kuzey Kore’ye soruşturma yapmadan bir sonuca ulaşmasından üzüntü duyduğu vurgulandı. AA

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