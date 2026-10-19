BM Raportörleri: "Zeytin hasadında şiddet son 6 yılın zirvesinde!"

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere yönelik artan İsrailli yerleşimci saldırılarına sert tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada, çiftçilerin can güvenliğinin sağlanması ve topraklarına güvenli erişim hakkının tanınması için acil çağrı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da her yıl binlerce ailenin temel geçim kaynağı olan zeytin hasadı dönemi, bu yıl da İsraillilerin şiddet ve baskı gölgesinde geçiyor. BM bünyesindeki bağımsız özel raportörler, yayımladıkları yazılı açıklamada Filistinli çiftçilerin gıda güvenliği, kültürel hakları ve geçim kaynaklarının açık bir tehdit altında olduğunu vurguladı.

2025 Yılında Rekor Saldırı: 6 Binden Fazla Ağaç Yok Edildi

BM raporunda yer alan veriler, Batı Şeria'daki şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Açıklamada öne çıkan çarpıcı istatistikler şunlar:

178 Yerleşimci Saldırısı: 2025 yılı zeytin hasadı döneminde, 88 Filistin kasaba ve köyünü doğrudan etkileyen 178 saldırı belgelendi. Bu veri, 2020 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

2025 yılı zeytin hasadı döneminde, 88 Filistin kasaba ve köyünü doğrudan etkileyen 178 saldırı belgelendi. Bu veri, 2020 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Ağaç Kıyımı İki Katına Çıktı: Hasat döneminde 6 binden fazla zeytin ağacı ve fidanı tahrip edildi. Bu yıkım, 2024 yılındaki verilerin neredeyse iki katına ulaşarak son 6 yılın en kötü tablosunu ortaya koydu.

Hasat döneminde tahrip edildi. Bu yıkım, 2024 yılındaki verilerin neredeyse iki katına ulaşarak son 6 yılın en kötü tablosunu ortaya koydu. 339 Bin Metrekarelik Alana "Yıkım" Emri: İsrail askeri makamlarının Eylül 2026'da yürürlüğe koyduğu emirle, Batı Şeria’nın kuzey ve orta kesimlerindeki 339 bin metrekarelik tarım arazisinde zeytin ağaçlarının sökülmesini de içeren geniş çaplı bir "bitki örtüsü temizliği" planlanmasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

"Ağaçların Yok Edilmesi Nesilleri Cezalandırmaktır"

Zeytin hasadının Filistin halkı için sadece ekonomik değil, kültürel bir miras olduğunun altını çizen raportörler, "Zeytin ağaçlarının olgunlaşması onlarca yıl sürer ve aileleri nesiller boyu geçindirir. Onların yok edilmesi, aileleri tek bir hasat döneminden çok daha fazlasından mahrum bırakmaktır" ifadelerini kullandı. Son olarak Ramallah yakınlarında İsrail askeri buldozerleri tarafından zeytinliklerin söküldüğü raporlarına dikkat çekildi.

Uluslararası Topluma "İlhakı Durdurun" Çağrısı

Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka göre şu yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği hatırlatıldı:

Filistin topraklarındaki işgale derhal son vermek. Yasa dışı yeni yerleşim faaliyetlerini durdurmak ve yerleşimcileri bölgeden tahliye etmek. Yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesine izin vermek.

Raportörler, uluslararası toplumu da İsrail’in hızla genişleyen ilhak politika ve uygulamalarını durdurmaya ve Filistinli sivilleri korumaya davet etti.