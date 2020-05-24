Brezilya'da vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor!

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 965 kişi öldü.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 965 artarak 22 bin 13'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 508 artışla 347 bin 398'e ulaştı. Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor. AA

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