Çad'da bir yıldan fazla uygulanan sosyal medya sansürü kaldırıldı

Orta Afrika ülkesi Çad'da aralarında Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformlarına bir yıldan uzun süredir uygulanan sansürün tamamen kaldırıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çad Dijital Forumu'nun kapanışında basına yaptığı açıklamada, sosyal medya hesaplarına uygulanan sansürün tamamen kaldırılması emrini verdiğini belirtti. Debi, yasağın kaldırılmasına ilişkin Twitter'dan da "İlgili elektronik iletişim birimlerine, sosyal ağlara erişim üzerindeki tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması talimatını verdim." ifadesini kullandı. Sansür karanının güvenlik gerekçesiyle alındığına işaret eden Debi, sansürün uygulandığı platformlara erişime VPN üzerinden izin veren Çad menşeli internet sitelerini eleştirdi. AA

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