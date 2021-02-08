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8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Camileri Hristiyanlar, kiliseleri Müslümanlar yeniden inşa ediyor

08 Şubat 2021, Pazartesi 22:41
Irak’ın en büyük ikinci şehri Musul hâlâ enkazın üstünde ayakta durmaya çalışan bir şehir.

Irak ordusu, IŞİD’le aylar süren çatışmalar sonunda üç yıl önce şehri militanların elinden geri aldı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO şehrin yeniden inşası için destek projesi başlattı. BBC’deki habere göre projenin adı ‘Musul’un ruhunu yeniden canlandırmak’. Farklı inançlardan, dinlerden oluşan bir grup Musullu, şehrin simgesi haline gelen bir camiyi ve iki kiliseyi restore ediyor. Restorasyonun, Papa Francesco’nun Mart’ta yapmayı planladığı ziyaret öncesi tamamlanması hedefleniyor. Ama Covid-19 sebebiyle Papa’nın ziyaretinin de ertelenebileceği belirtiliyor.

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