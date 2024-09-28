UNICEF Sözcüsü Elder, Gazze’deki çocuklar için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, yayımladığı bir videoda “Gazze’deki çocukların hemen şimdi bir ateşkese ihtiyacı var.” çağrısında bulundu. Elder, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Gazze’de İsrail’in saldırıları sonucu yaralanan çocukların tedavi gördüğü bir hastaneyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara yer verdi. Sözcü Elder, “Gazze’den Lübnan’a, kız ve erkek çocuklara yönelik saldırılar normalleşemez.” notuyla paylaştığı görüntüde, Gazze’de ve Lübnan’ın dört bir yanındaki hastanelerde bulunan çocukların çektiği acıların artık herkes tarafından “kabul edilmiş bir norm” haline geldiğini belirtti.

Bunlar nasıl normalleşebilir?

Gazze’ye yönelik artan saldırıların, “eşi benzeri görülmemiş düzeyde şiddeti” beraberinde getirdiğini vurgulayan Elder, “Her gün çocuklar ölmeye ve yaralanmaya devam ediyor. Bunlar nasıl normalleşebilir?” ifadesini kullandı. Elder, çocuklara yönelik söz konusu vahşetin herkesin üzerinde bir leke olmaya devam ettiğini kaydederek mesajını, “Gezze’deki çocukların hemen şimdi bir ateşkese ihtiyacı var.” çağrısıyla sonlandırdı.