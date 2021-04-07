Doğu Türkistan'da 2 eski yönetici idam cezasına çarptırıldı

Çin'in özerk bölgesi Doğu Türkistan'da (Sincan), UygurTürkü 2 eski hükümet görevlisinin "ayrılıkçı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Doğu Türkistan hükümetinin internet sitesinde salı günü yapılan açıklamada, Sincan Adalet Departmanı eski Başkanı Shirzat Bawudun ve Sincan Eğitim Departmanı eski Direktörü Sattar Sawut'a "ülkeyi bölmeye çalışma" suçu nedeniyle iki yıl ertelemeli olarak idam cezası verildiği kaydedildi. Sincan Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı Wang Langtao, bir basın toplantısında, Bawudun'un ülke yönetimine karşı "bir terör örgütüyle komplo kurduğunu, rüşvet aldığını ve ayrılıkçı faaliyetlerde bulunduğunu" söyledi. Devlet haber ajansı Xinhua, Bawudun'un Birleşmiş Milletler tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin (ETIM) önemli bir üyesiyle 2003 yılında görüşüp iş birliği yapmaktan suçlu bulunduğunu yazdı. Sattar Sawut'un ise "etnik ayrılıkçı hareketlerde bulunmak, şiddet ve terör eylemlerine karışmak, Uygur dilinde aşırı dini içerikli yayınlar bulundurmak ve rüşvet" suçlamasıyla aynı cezaya çarptırıldığı aktarıldı. Mahkeme söz konusu aşırı dini yayınların Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de, 2009'da isyana sebebiyet verdiğini ve bu olaylarda en az 200 kişinin öldüğünü açıkladı. Euronews Türkçe

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