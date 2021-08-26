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27 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Dünya alarmda... Kabil'de peş peşe patlamalar: 60 kişi öldü, 140 kişinin yaralandı

26 Ağustos 2021, Perşembe 23:43
Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede patlamalar meydana geldi. BBC, en az 60 kişinin öldüğünü ve 140 kişinin yaralandığını duyurdu. MSB ise Türk birliğinde herhangi bir zayiat bulunmadığını açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'den bildirildiğine göre, terör saldırılarının ardından Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yakın bölgelerden 4 patlama sesi daha geldi. Bunlardan en şiddetli patlama 6'ncısında hissedildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bombalı terör saldırıları dışındaki patlamalar için, "ABD güçlerinin havaalanı içinde kendi ekipmanlarını imha ettiğini" duyurdu.

BBC, üst düzey bir sağlık yetkilisine dayandırdığı haberinde, en az 60 kişinin öldüğünü ve 140 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kabil'deki İlk Yardım Hastanesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, aralarında çocuk ve kadınların olduğu yaralıların gelmeye devam ettiği bildirildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirdi.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı: Birliğimizde herhangi bir zayiat yok

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." bilgisine yer verildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı: 12 ABD askerinin öldürüldüğünü, 15'inin yaralandığını biliyoruz

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Kabil'deki terör saldırılarından sonra ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) videokonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Kenzie, "Şu anda, saldırıda 12 ABD askerinin öldürüldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını biliyoruz." dedi.

Havaalanının Abbey Kapısındaki saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan McKenzie, "DEAŞ saldırganları, bombalı saldırıdan sonra sivillere ve askerlere silahlarla ateş açtı." ifadelerini kullandı.

Saldırıların kayıplarına ilişkin kapsamlı incelemenin devam ettiğini belirten ABD'li komutan, saldırılara rağmen Kabil'deki tahliye faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.

Afganistan'da 1000'den fazla ABD vatandaşının kaldığını aktaran McKenzie, şu anda Kabil üzerinde Apache saldırı helikopterleri, MQ-9 Reaper dronları, F-15 savaş uçakları ve AC-130 uçaklarının devriye gezdiğini belirtti.

DEAŞ'ın bu tür saldırıları devam ettirme konusunda istekli olduğunu düşündüklerini ve ona göre tedbir aldıklarını kaydeden McKenzie, havaalanının dışında güvenliği sağlayan Taliban ile de görüştüklerini söyledi.

McKenzie, Taliban'la 14 Ağustos'tan beri istihbarat paylaşımı yaptıklarına işaret ederek, "Aslında bazı saldırı hazırlıklarının da onlar tarafından akim bırakıldığına inanıyoruz." dedi.

Taliban'ın bu saldırılara izin verdiğine ilişkin bir soruya McKenzie, "Bunun olmasına izin verdiklerine dair beni ikna edecek bir şey yok" yanıtını verdi.

ABD'li komutan Taliban'ın havaalanını almak için ABD askerlerinin çekilmesini beklediğini belirterek, Taliban'ın böyle bir saldırı düzenlemesinin mantığı olmadığını dile getirdi.

Beyaz Saray alarma geçti

Patlamalarda ABD'lilerin de öldüğü haberleri gelirken, Başkan Joe Biden da günlük programını değiştirdi.

Beyaz Saray yetkilileri, patlama haberinin ardından Biden'ın özel durumlarda toplanılan Durum Odası'na (Situation Room) geçtiğini, yerel saatle 11.30'da (TSİ 18.30) İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yapacağı görüşmenin yarına ertelendiğini aktardı.

Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil’de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BM'den kınama

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Guterres'in havalimanına yönelik "terör saldırısını" derin endişeyle takip ettiğini söyledi.

Guterres'in Kabil'de sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadığını belirten Dujarric, saldırının Afganistan'daki istikrarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Stoltenberg: Önceliğimiz çok sayıda insanı güvenli bir yere tahliye etmek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kabil havalimanının dışındaki korkunç terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Önceliğimiz mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı güvenli bir yere tahliye etmek." ifadelerini kullandı.

AB: Afganlarla dayanışma içindeyiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kabil Havaalanı'nda güvenlik hasreti çeken insanlara yönelik korkakça saldırıları şiddetle kınıyoruz. AB, Afganlarla dayanışma içindedir. Uluslararası ortaklarla birlikte terörle mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de saldırıyı kınadığını belirterek, "Uluslararası toplum, Afganistan'da ve ötesinde terörizmin yeniden canlanmasını önlemek için birlikte ve yakın biçimde çalışmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere Başbakanı Johnson: Tahliyelere devam edeceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Acil Durum Kabine Toplantıları (COBRA) kapsamında Afganistan'daki durumun ele alınmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Boris Johnson, "Barbarca bir terör saldırısı olduğunu, Kabil Havalimanında ABD ordusu üyelerinin hayatını kaybettiğini, Afgan kayıpların da olduğu bir dizi saldırı olduğunu doğrulayabilirim. ABD ve Afganistan halkına başsağlığı diliyorum." dedi.

Havalimanındaki saldırının ardından tahliye operasyonlarının "mümkün olduğunca hızlı ve verimli" olması gerektiğine işaret eden Johnson, tahliyelerin son ana kadar devam edeceğini ancak sona gelindiğini belirtti.

Taliban'ın planlanan 31 Ağustos çekilme tarihinden sonra insanların Afganistan'ı terk etmesine izin vermeye devam edeceğine inandığını vurgulayan Johnson, İngiltere'nin tahliye programına sahip olduğu zaman çizelgesine göre devam edeceğini bildirdi.

Başbakan, "fırsatçı terör saldırılarını" kınadığını ve bunların "aşağılık" olduğunu düşündüğünün altını çizdi, saldırının arkasında kimin olduğu sorusuna ise yorum yapmaktan kaçındı.

İngiltere Savunma Bakanlığı da patlamaya ilişkin, "Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Afganistan'daki şok edici sahnelerin ardından havayollarına Afgan hava sahasında 25 bin fitin altından kaçınmalarını tavsiye eden bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınladım." dedi.

Fransa, Kabil Büyükelçisini çekiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da resmi ziyaret nedeniyle bulunduğu İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaptığı açıklamada, bölgede güvenlik durumunun gergin olduğunu belirtti.

Duruma ilişkin Amerikalı müttefikleriyle iş birliği içinde olduklarını aktaran Macron, Fransa’nın Kabil Büyükelçisini de tahliye edeceklerini söyledi.

Macron, “Güvenlik sebebiyle, Kabil büyükelçimiz şimdilik Afganistan’da durmayacak, Paris’ten işlerini yürütecek.” ifadesini kullandı.

Fransa olarak 2 bin 600 kişiyi tahliye ettiklerini ve bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Macron, tahliyelere devam etmek istediklerini kaydetti.

AA

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