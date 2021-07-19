Esed rejiminden Bab’a saldırı: 2 ölü

Beşşar Esed rejimi, Kurban Bayram'ı öncesinde Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Esed rejimi, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab ilçesinin güneyindeki Ebu Zindin gümrüğü çevresinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarını füzeyle hedef aldı. Saldırılarda Ebu Zindin gümrüğünde konuşlu 2 SMO askeri öldü, 5’i yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneler nakledildi. Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmişti. AA

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