Eski ABD Büyükelçisi: Colani’yi biz eğitip yönlendirdik

ABD’nin eski Suriye büyükelçisi Robert Ford’un, Suriye’de yönetimi ele geçiren HTŞ örgütünün lideri Colani ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Ford, 5 Mayıs’ta Maryland’in Baltimore kentinde Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen bir konferansta, “Örgüt, İngiliz ve Amerikalı uzmanlar, büyükelçiler ve istihbarat görevlileri tarafından yoğun bir eğitimden geçirildi” dedi ve şunları söyledi: “İngiltere’nin talebi üzerine Colani’yi Şam’da iktidarı ele geçirmesi için eğitenlerden biriydim. Toplantı ve eğitim 2020 ve 2023 yıllarında İdlib’de gerçekleşti. Heyet Tahrir eş-Şam, Suriye’deki en organize grup olduğu ve Esad’dan iktidarı ele geçirmek için doğru zamanı bekledikleri için Esad rejimiyle müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardından BM ve uluslararası bir kararla iktidarı ele geçirmek üzere seçildi. Colani’nin eğitim ekipleri büyükelçiler, strateji uzmanları ve İngiliz istihbaratı ile CIA’den subaylardan oluşuyordu.”

Haber Merkezi