Eski kilisenin cami olma serüveni

ABD’nin Connecticut eyaletinin Thomaston şehrindeki önceden kilise olan yapının diskoya çevrilmesine şehirde yaşayan Makedonyalılar seyirci kalmayarak, binayı camiye dönüştürdüler.

ABD’nin Connecticut eyaletinin Thomaston şehrinde, 2013 yılında İsveçli Hıristiyanlardan alınan bina kilise olarak kullanılıyordu. Şehirde yaşayan 30 Osmanlı Makedon ailesi kilisenin gece kulübü olmasına dayanamayarak burayı satın aldı ve camiye çevirdi.

Makedonya’dan göç eden ailelerin ve civarda yaşayan Müslümanların ibadet etmek ve birlikte vakit geçirmek için geldiği camide Diyanet’ten bir imam da görev yapıyor.

NASIL CAMİ OLDU?

Nur Cami Derneği’nin Başkanı Mensur Mersim, caminin hikâyesini Forum USA’ya anlattı.

Mersim, “Burası eskiden kiliseydi. Kiliseden sonra gece kulubü oldu. Bir ibadet yerinin diskoya dönüşmesi bizi derinden yaraladı. Ve o an binayı satın alıp cami yapmak istedik. 40 kişi cami için uğraştık. Minaremizi ve ahizemizi özel olarak Türkiye’den getirdik” ifadelerini kullandı. Nur Cami Derneği’nin yönetim kurulu üyesi Sezai Vahid de “20 Aralık 2013 yılında bankaya nakit para vererek satın aldık. Faiz ve haram asla girmedi. 25 Mayıs 2014 yılında Mi’rac Kandili’nde ibadete açtık” dedi. Vahid, ayrıca “6 ay gibi kısa bir vakitte Allah’ın yardımıyla bitirdik. Orada Allah’ın yardımını gözümle gördüm. Meselâ kapı alınacak derken hemen para geldi. New York’a kapı almaya gittik. Parasını ödeyeceğiz. Orada hemşehrimiz bizden dedi ve almadı” şeklinde konuştu. Vahid, “Thomaston şehrinde herkesle aramız çok iyi. Kimin yardıma ihtiyacı olursa işimizi bırakıp gidiyoruz. Önemli olan birlikte huzurla yaşamaktır” ifadelerini de kullandı.

TÜRKÇE DERSİ VERİLİYOR

Camide Diyanet İşleri Bakanlığı’ndan bir imam hatip bulunuyor. Cami yönetimi Türkçe’yi yaşatmak için Türk hocalarından dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi. Amerikan Türk İslâm Kültür Merkezi Nur Camii’nde çocuklara Türkçe dersleri de veriliyor. Forum USA