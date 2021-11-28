Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, bir grup fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenledi.
İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grup, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldı.
Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.
AA