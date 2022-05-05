Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 600 fanatik Yahudi yerleşimci, İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren 599 fanatik Yahudi'nin gruplar halinde, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu. Vakıf, ikinci açıklamasında fanatik Yahudilerin baskınını protesto eden 50 civarında Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını aktardı. İsrail'in bağımsızlık günü kutlaması bahanesiyle Yahudi yerleşimcilerin bugün öğleden sonra yine İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlemesi bekleniyor. Sağcı milletvekili baskına katıldı Bu arada İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in liderliğini yaptığı Yamina Partisi Milletvekili Yomtob Kalfon'un da Aksa'ya baskın düzenleyen gruplara katıldığını gösteren fotoğraflar yerel basında yer aldı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, bazı fanatik Yahudiler, Aksa içinde İsrail bayrağı açmaya çalıştı, bazıları da İsrail milli marşını söyledi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılarak yerleşimcilerin baskınını protesto eden bir gruba güç kullanarak müdahale etti. İki Filistinli yaralandı Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Aksa'da iki Filistinlinin İsrail polisinin darbetmesi sonucu yaralandığı belirtildi. Yaralı Filistinliler hastanede tedavi altına alındı. Sosyal medyada, fanatik Yahudi yerleşimci grupların Aksa'nın kapılarında ilahiler, milli marşlar söyleyip dans ettiği görüntüler yer aldı. Sabahın erken saatlerinde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınından önce çevreye onlarca İsrail polisi yerleştirilmişti. Filistinlilerin Harem-i Şerif'e girişine ise izin verilmemişti. İsrail güçleri, ibadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanırken Filistinliler sloganlarla karşılık vermişti. Müdahale ettiği çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi’ne sokan İsrail polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenleri içeriye hapsetmişti. İsrailli fanatik Yahudi yerleşimci örgütleri, günler önce İsrail'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya geniş çaplı baskınlar yaparak, Aksa'da İsrail bayrağı açma çağrısında bulunmuştu. Buna karşılık, Filistinli aktivistler ve din adamları ise Filistinlileri Mescid-i Aksa’ya ziyaretleri artırarak burada bulunmaya çağırmıştı. AA

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