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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Fed Başkanı Powell: Büyük bir acı ve zorluk zamanı

18 Mayıs 2020, Pazartesi 10:00
Fed Başkanı Powell, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'un küresel ekonomiye maliyeti açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, katıldığı televizyon programında, ekonomik toparlanmanın ne zaman gerçekleşeceği sorusunun yanıtlanması zor ve büyük oranda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınınındaki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi. 

Fed Başkanı Powell, "Virüsü ne kadar çabuk kontrol altına alırsak işletmeler o kadar erken açılır." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek aylarda işletmelerin yeniden açılması ve insanların işlerine dönmesiyle toparlanmanın başlayacağını belirten Powell, bu süreçte kaçınılması gereken en büyük şeyin virüs salgınında ikinci dalganın yaşanması olduğunu ifade etti.

Powell, "Koronavirüste ikinci dalga olmazsa ekonominin bu yılın ikinci yarısı itibarıyla istikrarlı bir şekilde toparlandığını göreceksiniz diye düşünüyorum." dedi.

İnsanların harcama davranışlarında dikkatli olacağını ve ekonominin bazı alanlarının çok daha yavaş toparlanacağını düşündüğünü kaydeden Powell, "Ekonominin tamamen toparlanması için insanların güvenlerinin tam olarak yerine gelmesi gerekecek. Bunun için aşının çıkmasını beklemek gerekebilir." diye konuştu.

Powell, aşıya ilişkin zamanlamanın belirsiz olduğuna işaret ederek, en kısa zamanda çıkmasını umduklarını, ekonominin insanlar kendilerini güvende hissedene kadar zorluk yaşayacağını dile getirdi.

Bu süreci "büyük bir acı ve zorluk zamanı" olarak tanımlayan Powell ancak uzun hatta orta vadede Amerikan ekonomisinin toparlanacağını ve insanların işlerine geri döneceğini ifade etti. Powell, "Bu, biraz zaman alabilir. Gelecek yılın sonuna kadar uzayabilir. Gerçekten bilmiyoruz. Bundan daha kısa sürede olmasını umuyoruz ancak kimse gerçekten bilmiyor." diye konuştu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle artan işsizlik oranını da değerlendiren Powell, işten çıkarmaların mayıs ve gelecek ay büyük ihtimalle artacağını kaydetti.

Powell, bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomik faaliyetin büyük ölçüde azalacağını belirterek, yılın ikinci yarısında ekonomik büyüme olmasını beklediğini dile getirdi.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilen ekonomik teşvik paketlerine de değinen Powell, Fed ve ABD Kongresinin ekonomiyi desteklemek için daha fazlasını yapmasının gerekebileceğini ifade etti.

AA

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