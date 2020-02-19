Filistinli şirketlerden İsrail’e boykot çağrısı

Filistinli şirketler, Arap ülkelerine Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai emirliğinde düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı’nı İsrail’in katılımı nedeniyle boykot etmeleri çağrısında bulundu.

Filistinli 25 şirket ile bir iş federasyonunun imzasıyla yayımlanan ortak yazılı açıklamada, “İsrail’in EXPO’ya katılımı, İsrail’in başta Körfez’dekiler olmak üzere Arap ülkeleri ile son dönemde yaşadığı normalleşmenin açık bir göstergesidir.” ifadesine yer verildi. İsrail ile normalleşmenin sadece Filistin davası açısından değil bütün bölge halkları için de bir tehlike arz ettiği vurgulanan açıklamada, “İsrail’in Dubai EXOPO’ya katılımı, BAE rejimi ile İsrail arasında ekonomik, askerî, spor ve siyaset alanında gerçekleşen normalleşme zincirinin bir halkasıdır.” denildi. Açıklamada ayrıca İsrail ile normalleşmenin “Siyonist düşmanın işlediği suçların üstünü örttüğü” vurgulanarak, Arap ve Müslüman ülkelere Dubai EXPO 2020’yi boykot etmeleri çağrısı yapıldı. EXPO 2020 Dünya Fuarı’nın 20 Ekim 2020 - 10 Nisan 2021 tarihlerinde Dubai’de düzenlenmesi bekleniyor. Kudüs - aa