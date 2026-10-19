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Fransa'da "Sarı Yelekliler" krizi: Nunez istifa etti, Macron reddetti!

19 Ekim 2026, Pazartesi 11:24
Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından sular durulmuyor. Dönemin İçişleri Bakanı Devlet Sekreteri Laurent Nuñez, gösterilerdeki güvenlik zaafiyeti ve şiddet olaylarının sorumluluğunu üstlenerek istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise kolluk kuvvetlerinde devamlılık vurgusu yaparak istifayı geri çevirdi.

Fransa'da haftalardır süren ve ülkeyi savaş alanına çeviren Sarı Yelekliler eylemleri, siyasi bir kriz başlattı. Gösterileri yönetemediği gerekçesiyle hem muhalefetin hem de kamuoyunun hedefi haline gelen İçişleri Bakanı Devlet Sekreteri Laurent Nuñez, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede düzenin sağlanması için Nuñez'in görevde kalması gerektiğine hükmetti.

"ESNAFA BAKIP KONTROLÜ KAYBETMEDİK DİYEMEYİZ"

Bu sabah France Inter radyosuna konuk olan Laurent Nuñez, istifa kararını doğrudan canlı yayında duyurdu. Gösterilerde yaşanan büyük hasardan kendisini sorumlu tutan Nuñez, şu ifadeleri kullandı: "İstifamı sundum çünkü tüm bu yaşananlardan ben sorumluyum. Kamu yararı bilincine sahibim ve meydana gelen hasar göz önüne alındığında istifamı sunmam en doğru şeydi. Esnafa bakıp da 'Kontrolü kaybetmedik' diyemeyiz."

Sarı Yelekliler gösterileri için başlangıçta 200 bin katılım öngördüklerini belirten Nuñez, sokaklara dökülen protestocu sayısının tahminleri aşarak 550 bini geçtiğini kaydetti. Bazı büyük şehirlerde yüzlerce dükkanın yağmalandığını hatırlatan Nuñez, şiddet olaylarının bir daha tekrarlanmamasını umduğunu dile getirdi.

MACRON İSTİFAYI REDDETMEKLE KALMADI

Elysée Sarayı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kolluk kuvvetlerinin yönetiminde istikrar ve devamlılık gerektiği gerekçesiyle Nuñez'in istifasını reddetti.

Macron, istifayı geri çevirmekle kalmayıp Nuñez'e sahada ortalığı kırıp döken vandallara karşı en hızlı şekilde yeni eylem ve müdahale yöntemleri uygulaması talimatını verdi. Gösterilerle ilgili öngörü ve istihbarat konusundaki eksiklere dikkat çeken Cumhurbaşkanı, emniyet teşkilatından bu süreçte tam şeffaflık talep etti.

BİLANÇO AĞIR

Hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı başlayan, öğrencilerin de destek verdiği Sarı Yelekliler eylemlerinin bilançosu ise oldukça ağır. Ülke genelindeki gösterilerde:

  • Yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı.
  • Bin civarında polis, jandarma ve itfaiye eri yaralandı.
  • Paris’te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne şehrindeki çatışmalarda bir protestocunun eli koptu.

SİYASİ BASKI ARTIYOR

Solcu, çevreci ve aşırı sağcı siyasetçiler, sokaklardaki kaosu engelleyemediği gerekçesiyle hükümete ve özellikle güvenlik bürokrasisine sert eleştiriler yöneltiyor. Muhalefet kanadı, istifası reddedilen Nuñez'in görevden tamamen el çektirilmesi gerektiği görüşünde.

Cumhurbaşkanı Macron ise valilerin gerektiği takdirde kamu düzenini korumak adına bazı gösterileri tamamen yasaklama yetkisini kullanabileceğini açıkladı. İstifa krizinin ardından Laurent Nuñez'in, olayların en yoğun yaşandığı şehirlerden biri olan Marsilya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

 

AA

Etiketler: Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Devlet Sekreteri Laurent Nuñez, istifa, sokak gösterileri, hayat pahalılığı protestoları,
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