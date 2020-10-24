Fransa mallarına boykot yayılıyor

HAKARET İHTİVA EDEN KARİKATÜRLERİN YAYINLANMASIYLA FRANSIZ MALLARI RAFLARDAN İNDİRİLDİ.

Katar’da devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri, Fransa’da yeniden Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (Aleyhissalatu Vesselam) hakaret ihtiva eden karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak bütün şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladı. Al Meera’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Millî bir şirket olarak bizler, ülkemize, inancımıza ve müşterilerimizin arzularına hizmet eden köklü geleneğimiz, adetlerimiz ve Hanif dinimizle uyumlu bir vizyon içinde çalışıyoruz.” ifadesi kullanıldı. Bu nedenle, bir sonraki bildirime kadar marketin tüm şubelerinde Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, müşterilere hitaben, “Yolumuzu aydınlatan meşalemiz, yorumlarınız ve hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.” denildi. Doha - aa

Kuveyt’ten de Fransa’ya tepki

Kuveyt, Fransa’da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (Aleyhissalatu Vesselam) hakaret muhtevalı karikatürlerin yayınlanmasına tepki gösterdi. Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kuveyt Devleti, Peygamber’e (asm) hakaret ihtiva eden karikatürlerin yayınlanmaya devam edilmesinden dolayı büyük bir rahatsızlık duymuştur.” ifadesi kullanıldı. Kuveyt’in, İslâm İşbirliği Teşkilatının İslâm ümmeti adına yaptığı açıklamayı bütün muhtevasıyla desteklediği belirtildi. Açıklamada, kin, nefret ve şiddeti doğuracak siyasi söylemler üzerinden semavi dinlere ya da Hz. Muhammed’e (asm) karşı bu türden hakaretlerin desteklenmesi ve bunun sürdürülmesinin vahim sonuçlara yol a- çabileceği uyarısında bulunuldu. Kuveyt - aa

