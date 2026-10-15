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15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Gazze'de Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Çağrı!

15 Ekim 2026, Perşembe 11:41
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in iki haftadır yaralı ve hastaların tıbbi tahliyesini engellediğini ve sınır kapılarını kapalı tuttuğunu duyurarak uluslararası kamuoyuna acil çağrıda bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hayati tehlikesi bulunan hastaların kurtarılması için sınır kapılarının derhal açılması yönünde İsrail'e baskı yapılması çağrısını yineledi.

2 BİN KİŞİ BEKLERKEN CAN VERDİ

İsrail, 21 binden fazla kişinin tıbbi tahliye beklediği ve 2 binden fazla kişinin de bu süreçte can verdiği Gazze Şeridi'nde, ikinci haftada da hasta ve yaralıların tedavi için bölge dışına çıkmasını engellemeyi sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından, İsrail'in sınır kapılarını tıbbi tahliyeye kapalı tutmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İşgalci İsrail art arda ikinci haftada da Rafah Sınır Kapısını kapatarak hastaların ve yaralıların yurt dışında tedavi için tahliyesini engelliyor." ifadesi kullanıldı.

DURUM HER GEÇEN GÜN AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in bu şekilde uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Filistinli hasta ve yaralıların temel tedavi haklarından kasıtlı olarak mahrum bırakıldığı kaydedildi. Tahliyenin engellenmesiyle "tehlikeli ve hızla artan kritik vaka artışı" konusunda uyarı yapılan açıklamada, "Bekleme listelerindeki hastaların durumu her geçen gün ağırlaşıyor. Harap olmuş ve kuşatma altındaki hastanelerin kapasitesini, hatta asgari düzeyde tedavi sağlama kapasitesini bile aşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

21 BİN KİŞİNİN TAHLİYESİ GEREKİYOR

Refah Sınır Kapısı ve diğer tüm sınır kapılarının açılması, hayati tehlikesi bulunan hasta ve yaralıların bölge dışına çıkışının sağlanması için İsrail'e baskı yapılması çağrısı yapıldı. Gazze Şeridi Tıbbi Yardım Müdürü Doktor Muhammed Ebu Afeş, İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'de 2027 hastanın tedavi olmayı veya bölge dışına çıkarak tedavi görmeyi beklerken vefat ettiğini söylemişti. Afeş, Gazze'de 21 binden fazla kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

EN ÇOK ETKİLENEN ALAN, SAĞLIK

İsrail ordusunun soykırıma varan saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sektörü en çok etkilenen alanlar arasında yer alıyor. Yaralı sayısının 175 bini aştığı Gazze'de kronik hastalıklar ve uzun vadeli tedavi ihtiyacının yanı sıra binlerce uzuv kaybı vakası da bulunuyor. İsrail'in hastaneleri hedef alarak hizmet dışı bırakması, tıbbi malzemelere ek olarak jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın girişini de kısıtlaması sağlık hizmetlerini sekteye uğratıyor.

 

AA

Etiketler: Gazze, sağlık bakanlığı açıklaması, Gazze tıbbi tahliye, Refah sınır kapısı son durum
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