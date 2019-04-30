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30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesi İsrail tarafından düşürüldü

30 Nisan 2019, Salı 12:04
Gazze Şeridi'nden dün akşam uzun menzilli bir roketin İsrail tarafına atılmasının ardından İsrail ordusu Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 6 mile düşürme kararı aldı.

İsrail yönetimi abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için avlanma mesafesini 6 mile düşürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, geçen ay Gazzeli balıkçılar için bazı bölgelerde 15 mile kadar çıkarılan avlanma mesafesinin yeniden 6 mile düşürüldüğü belirtildi.

Bu kararın dün gece Gazze'den uzun menzilli bir roketin İsrail tarafına atılması nedeniyle alındığı ifade edilirken, söz konusu roketin İslami Cihad Hareketi tarafından atıldığı iddia edildi.

Dün gece Gazze'nin kuzeyinden İsrail tarafına uzun menzilli bir roket atılmış, atılan roketin Akdeniz'in İsrail kıyalarında bir bölgeye düştüğü dile getirilmişti.

Filistinli balıkçılar için avlanma mesafesi geçen ay Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Gazze Limanı'na kadar olan alanda 6 mile, limandan kentin orta kısmına kadar olan bölgede 12 mile ve Refah kenti sahillerinde ise 15 mile kadar çıkarılmıştı. 

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

AA

Etiketler: gazze, filistin, balıkçılık, avlanma mesafesi
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