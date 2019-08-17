Göçmenleri taşıyan gemideki 27 çocuk limana çıkarıldı

İspanyol STK Proactiva Open Arms'a ait gemide bulunan yaşı 18'den küçük 27 kişi limana çıkarıldı.

Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle İtalya'nın Lampedusa Adası yakınlarındaki limana yanaşabilmek için bekleyişini sürdüren İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'a ait gemideki 27 düzensiz göçmen çocuk tahliye edildi. STK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, gemide bulunan yaşı 18'in altında ve yanında kimsesi olmayan 27 çocuğun tahliyesine izin verildiği duyuruldu. İzin kararı, göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin, Başbakan Giuseppe Conte'den aldığı çocuk göçmenlerin inmesine müsaade edilmesine yönelik ikinci mektuptan sonra çıktı. Gemide, 27 çocuğun tahliyesinin ardından toplam 107 göçmen kaldı. Proactiva Open Arms yetkilileri, gemideki hijyen koşullarının giderek kötüleştiği ve 16 gündür denizde olan göçmenlerin psikolojilerinin bozulmaya başladığı konusunda uyarılarda bulunuyor. AA

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