Gözler Soçi’de

Türkiye’nin ABD’nin yoğun baskısı altında Suriye harekâtına ara vermesinin ardından gözler Erdoğan’ın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye çevrildi.

ABD ile varılan mutabakat uyarınca Suriye’deki askerî harekâtını 120 saat durdurarak, YPG’lilerin geri çekilmesine imkân sağlamayı kabul eden Erdoğan’ı şimdi de Putin ile çetin bir müzakere süreci bekliyor.

Adana Mutabakatı masada

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi görüşmelerine günler kala Moskova’nın pozisyonunu şu sözlerle açıkladı: “Biz 1998 yılında yapılan ‘Adana Mutabakatı’nın uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu anlaşmanın taraflarıyla, henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz” DW’nin haberine göre Suriye konusunda çalışmalarıyla tanınan Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Koç ise, Adana Mutabakatı’nın ilk kez Rusya tarafından İdlib’de, Türkiye ile Suriye’nin karşı karşıya gelmesiyle gündeme getirildiğini hatırlatarak, “Bu mutabakat aslında Rusya’nın, Suriye ve Türkiye’yi çatıştırmadan masaya oturtacak, uzlaştıracak model arayışını yansıtıyor” diye konuştu. Mutabakatın, Birleşmiş Milletler Şartı’ndaki karşılıklı dayanışma ve işbirliği maddesinden hareketle, “tarafları tehdide karşı tedbir alma” mantığı çerçevesinde bir araya getiren bir uluslar arası metin olduğunu belirten Koç, bunun Suriye ve Türkiye’yi masaya oturtabilecek yegâne metin olduğunu kaydetti.

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Güvenli bölgeye Rusya’dan itiraz

22 Ekim’deki Erdoğan-Putin zirvesi öncesi, Rus Diplomatlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Baklanov, “Güvenli bölge oluşturmak iyi bir fikir değil” diyor, “Rusya’nın sınırın geri kalanında da güvenli bölge oluşturmak isteyen Türkiye ile görüşeceği söyleniyor. Bu durum yeni bir savaşın başlangıcı bile olabilir. Başka seçenekler olmalı. Türkiye güvenli bölge istiyorsa kendi topraklarında oluşturabilir, başka bir ülkenin topraklarında olması sadece Suriye ve Türkiye için değil, bütün bölge için tehlikeli. Türkiye’nin bazı güvenlik endişeleri var ve biz buna saygı duyuyoruz. Ancak burada güvenliği sağlamanın yolu Suriye ve Rus ordularının da sınırda olması olabilir. Sayın Erdoğan’ın önerdiğinden çok daha iyi bir fikir olabilir bu” Bbc.com’da geçen habere göre Kremlin’le olan yakın ilişkileriyle bilinen Moskova merkezli Valdai Club adlı düşünce kuruluşunda Ortadoğu Uzmanı olarak çalışan Baklanov, Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşmanın sadece belirli bir bölgedeki güvenliği sağlamaya odaklandığını söylüyor, “Bundan sonrası için Rusya’nın ve hatta İran’ın da katılımıyla bazı düzenlemeler yapılabilir. Türkiye’nin tek taraflı olarak bazı taleplerde bulunması yerine Astana deneyiminden yararlanılması çok daha faydalı olur”