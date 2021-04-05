Gürcistan Başbakanı: NATO’ya tam üye olmanın zamanı geldi

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin dış ve güvenlik politikasında NATO ile entegrasyonunun öncelikli olduğuna vurgu yaptı, “Gürcistan’ın NATO’ya tam üye olmasının zamanı geldi” dedi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, NATO'nun kuruluşunun 72. yıl dönümü vesilesi ile yaptığı açıklamada, Gürcistan'ın NATO ile son derece olumlu iş birliği yaptığını vurguladı.

Ülkesinin NATO ile entegrasyon sürecinin sürdüğünü hatırlatan Garibaşvili, "Hükümetimiz bu iş birliğini Gürcistan'da daha fazla NATO ve NATO'da daha fazla Gürcistan ilkesine dayanarak derinleştirdi ve güçlendirdi" dedi.

“NATO’nun Gürcistan’a, Gürcistan’ın NATO’ya ihtiyacı var”

Gürcistan'ın NATO'nun küresel güvenlik operasyonlarına oldukça geniş katılım sağladığını kaydeden Garibaşvili, ülkesinin NATO’nun tam üyesi olmasının zamanının geldiğini ve bu konuyu geçtiğimiz ay Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştüğünü açıkladı.

Toplu savunma sorumluluğunu paylaşmaya hazır olduklarına dikkat çeken Garibaşvili, “İttifakın Karadeniz bölgesine doğru genişlenmesinin Avrupa ile dünya güvenliği için bir şart olduğuna ve NATO'nun Gürcistan'a, Gürcistan'ın da NATO'ya ihtiyacı olduğuna en içten inanıyoruz” dedi.