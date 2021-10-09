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9 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü: 5 ölü

09 Ekim 2021, Cumartesi 10:20
Gürcistan'ın Batum kentinde çöken 7 katlı binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Batum kentinde dün 26 Mayıs Sokağı'ndaki 7 katlı binanın çökmesinin ardından olay yerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 2'si çocuk, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaklaşık 22 saat devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 2'si çocuk toplam 4 kişi kurtarıldı. Hastaneye nakledilen 4 kişiden birinin ise durumu ağır.

Yaklaşık 300 kişilik kurtarma ekibi olay yerinde çalışıyor.

Üç kişi gözaltına alındı

Çalışmalar, Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhang Gomelauri'nin kontrolünde sürüyor. Gomelauri, olay yerinde yaptığı açıklamada, mevcut bilgilere göre 3 kişinin daha kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çöken binanın birinci kattaki evin sahibi Zaur Budatov ve 2 işçi yasa dışı ev yenileme çalışmaları başlattığı için gözaltına alındı.

AA

Etiketler: Gürcistan, bina
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