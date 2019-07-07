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Gürcistan'daki protestolar 17. gününde

07 Temmuz 2019, Pazar 00:45
Gürcistan'da, açılışı 19 Haziran'da yapılan 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına bir Rus milletvekilinin başkanlık etmesine tepki olarak başlayan protesto gösterileri, 17. gününde "Özgürlük Yürüyüşü" ile devam etti.

Başkent Tiflis'te parlemento binasının karşısında akşam saatlerinde bir araya gelen göstericiler, Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın istifasını talep etti.

Göstericiler parlamento binası karşısında yaklaşık bir saat süren protestonun ardından, iktidardaki Gürcü Hayali partisinin Başkanı, eski Başbakan milyarder işadamı Bidzina İvanişvili'nin evine doğru "Özgürlük Yürüyüşü" yaptı.

Tiflis'in merkezinde Şota Rustaveli Caddesi'nden İvanişvili'nin evine kadar yürüyen protestocular Rusya karşıtı pankartlar taşıyarak Avrupa yanlısı sloganlar attı.

Gece saatlerine İvanişvli'nin evinin önüne ulaşan protestocular, Tiflis'te 21 Haziran'da emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayda kişinin yaralanmasından sorumlu tuttukları İçişleri Bakanı Gakharia'nın istifasını talep etti. 

Tiflis'teki gelişmeler

Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, 20 Haziran'daki 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'ne Rus heyetin katılması ve bir Rus milletvekilinin parlamento başkanının makamında konuşma yapmasına tepki göstermek için parlamento binası önünde toplanmıştı.

Binaya girmeye çalışan göstericilerle polis arasında arbede yaşanmış, emniyet güçleri protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanmıştı.

Seçim sistemi değişti, meclis başkanı istifa etti

Gürcistan hükümeti, göstericilerin seçim sisteminde değişiklik yapılması talebini kabul etmişti.

Protestoların devam edeceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze, 21 Haziran'da istifa ettiğini açıklamış, Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak ülkesine dönmüştü.

Putin'den Gürcistan'a uçuş yasağı kararnamesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, protestolar nedeniyle Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan uçuşlarını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

Hükümet Saakaşvili'yi suçladı

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, protestolardan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi sorumlu tutarak, "Tüm bu gelişmelerin sorumlusu Saakaşvili ve onun agresif gruplarıdır. Onlar vatandaşlarımızın dürüst protestosunu kullanarak anayasamıza saldırmaya çalıştı." ifadesini kullanmıştı.

Gürcistan başsavcılığından "darbe" iddiası

Diğer yandan, Gürcistan Başsavcılığı, bir Rus milletvekilinin başkent Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak başlayan protestolar sırasında bazı göstericilerin 20 Haziran'ı 21 Haziran'a bağlayan gece darbe girişiminde bulunduğunu belirterek bu girişimin emniyet güçleri tarafından önlendiğini bildirmişti.

AA

Etiketler: gürcistan, protesto
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