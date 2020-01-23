Gürcistan'dan Türkiye'ye teşekkür

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen "NATO'nun Geleceği" başlıklı oturumda Gürcistan'ın NATO ile entegrasyon sürecine verdiği destek dolayısıyla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen "NATO'nun Geleceği" başlıklı oturumda Gürcistan'ın NATO ile entegrasyon sürecine verdiği destek dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Zalkaliani, Twitter'dan Gürcistan'ın NATO üyeliği için yorulmadan çabaladığını kaydetti. Bu süreçte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun desteğini hatırlatan Zalkaliani, "Sevgili Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyeliği konusundaki amansız çabalarında Gürcistan'a cesaret verici desteğiniz için teşekkür ederiz. Mevcut zorluklar göz önünde bulundurulduğunda desteğiniz daha da önemli hale geliyor. NATO üyeliği için seçilen yolu sıkıca takip ediyoruz." ifadesini kullandı. AA

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