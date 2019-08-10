Hacı oldular

Bugün vakfeye duran ve Hacı olan Müslümanlar, yarın Mescid-i Haram’a giderek ziyaret tavafı ve sa’y görevini yapacaklar.

Dün, haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat’ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva’nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme’de dün sabah saatlerinden itibaren büyük yoğunluk oluşturdu.

Mekke’ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine önceki akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur’ân-ı Kerîm okuyup duâ ederek geçirdi. Hacı adaylarının bir kısmı ise Hazreti Adem ile Hazreti Havva’nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme’ye (Rahmet Tepesi) çıkarak duâ etti. Geceden tepeye çıkanlara sabahın ilk ışıklarıyla gelenler eklenince Cebel-i Rahme çevresinde büyük yoğunluk yaşandı.

80 bin Türk de Hacı oldu

Dün öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılan hacı adayları, duâyla vakfeye durdular. Vakfe duâsının ardından artık hacı olan Müslümanlar, Müzdelife’ye hareket edecekleri vakte kadar da ibadet ve duâlarını sürdürdü. Müzdelife bölgesine intikal eden hacılar, burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılarak, ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket ettiler. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram’a giderek ziyaret tavafı ve sa’y görevini yapacak olan hacılar, tıraş olarak ihramdan çıkacak. Bu arada, bu yıl mukaddes topraklarda 80 bin civarında Türk hacı oldu.