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22 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

‘Helal gıda’dan rahatsız oldu

22 Ekim 2020, Perşembe
Fransa’da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in ülkedeki marketlerde helâl gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu ve “cemaatçiliğin böyle başladığını” belirtmesi sosyal medyada tepki çekti.

Darmanin’in BFM TV kanalında gündeme ilişkin açıklamalarını yorumlayan sosyal medyada kullanıcıları, İçişleri Bakanı’nın mantığına göre, Fransız peyniri reyonlarının da kapatılması gerektiğini belirtti. Bir kullanıcı cemaatçilik olmaması için artık İtalya pizzası, Japon suşisi, Çin makarnası ve Türk kebabı yenilmemesi, sadece Fransız peyniri ve yemekleri yenmesi gerektiğini ifade etti. 

Yahudi örgütünden Müslümanlara destek   

Öte yandan, Barış için Yahudi Birliği (UJFP), Fransa yönetiminin devlet eliyle ırkçılığı meşrûlaştırmak için bir dinin genelini yansıtmayan fanatikleri kullandığına dikkati çekti. UJFP’den yapılan açıklamada, bir öğretmenin öldürülmesinin herkesi üzdüğü ancak hükümetin bu olayı utanmaz şekilde sömürdüğü ifade edildi.  Açıklamada, “Gerçek ayrılıkçılık, toplumumuzda sadece Müslüman oldukları için bazı gruplara karşı kindarlık oluşturmaktır” ifadesine yer verildi.

AA

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