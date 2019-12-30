Hizbullah, ABD'den intikam alacaklarını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'de konuşlu Hizbullah Tugayları'na ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlemesinin ardından örgüt, ABD'den intikam alınacağını bildirdi.

İran destekli silahlı grup, ABD'nin saldırılarında 25 üyelerinin öldüğünü ve 55 yaralıları bulunduğunu açıkladı. Grubun askeri liderlerinden Cemal Cafer İbrahimi, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve Irak'taki Amerikan kuvvetlerine vereceğimiz tepki çok sert olacak. Kara karga Amerikan şeytanından tam intikam alacağız." ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) hava saldırılarıyla Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduğunu duyurmuştu. Pentagon, ABD'nin hava saldırısının, Ketaib Hizbullah örgütünün Irak'ta koalisyon güçlerine düzenlediği saldırıya karşılık olarak yapıldığını belirtmişti. Ketaib Hizbullah örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, dört Amerikan askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralanmıştı. Euronews Türkçe

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