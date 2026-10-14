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14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Hürmüz'de gerilim! İki gemi vuruldu

14 Ekim 2026, Çarşamba 13:58
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki konteyner gemisinin, kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

Uluslararası ticaretin ve İslam coğrafyasının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, bir kez daha sıcak çatışmanın ve gerilimin merkezi haline geldi. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), boğazdan geçiş yapan iki ticari konteyner gemisinin, kaynağı belirsiz mühimmatlarla vurulduğunu bildirdi.

Maddi Hasar Var, Can Kaybı Yok

UKMTO'dan yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 50 bin tonluk ve 19 bin tonluk iki konteyner gemisine bilinmeyen mühimmatın isabet ettiği belirtildi. Açıklamada, saldırı sonucu iki gemide de hafif çapta hasar meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ve gemilerin rotalarında seyirlerine devam edebildiği ifade edildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı aktarılırken, bölgeden geçecek diğer gemilere tedbirli olmaları ve her türlü şüpheli faaliyeti UKMTO’ya bildirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

İran, izinsiz geçişleri hedef alıyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası sebebiyle İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini büyük oranda kısıtlıyor ve Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor. İran'ın, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gemilere yönelik saldırıları, savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken yalnızca iki gün önce 6 geminin saldırıya uğradığı açıklanmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah, Hürmüz Boğazı’nın alternatif güney rotasından geçmeye çalışırken mayına çarpan 2 bin 500 konteyner taşıyan bir geminin battığını duyurmuştu.

Müspet Hareket ve Sulh İhtiyacı

Asya ve Avrupa arasındaki iktisadi köprüleri sarsan bu hadiselerin arka planında, bölgedeki sömürgeci politikalar ve hak ihlalleri yatıyor. ABD ve İsrail’in geçen şubat ayında İran’a yönelik başlattığı saldırılar ve sonrasında uygulanan deniz ablukası, bölgedeki istikrarsızlığı ve ecnebi parmağını bir kez daha gözler önüne seriyor. Dünya barışı ve İslam dünyasının selameti için, sivil ticareti ve masum insanları hedef alan sömürgeci abluka ve çatışmaların yerini; adalete, hürriyete ve hakiki sulha bırakması gerektiği bir kez daha acı bir şekilde müşahede ediliyor.

AA

Etiketler: Hürmüz Boğazı gemi saldırısı, İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, UKMTO Hürmüz Boğazı, İran gemi saldırıları
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