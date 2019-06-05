Husiler Arabistan askeri noktalarını ele geçirdi

Husi güçleri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, 72 saattir devam eden saldırılar neticesinde Suudi Arabistan topraklarında 20'den fazla askeri noktayı ele geçirdiklerini söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güney sınırında yer alan Necran iline bağlı bölgelerde Suud ordusuna ait 20'den fazla noktayı ele geçirdiklerini duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husi güçleri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, 72 saattir devam eden saldırılar neticesinde Necran kentinde Suudi Arabistan ordusuna ait 20'den fazla askeri noktayı ele geçirdiklerini söyledi.

Suudi Arabistan ordusuna ait noktalara 3 taraftan saldırı düzenlediklerini belirten Seri, çatışmalarda uluslararası koalisyona bağlı 200'den fazla askerin öldüğünü ya da yaralandığını ve bazılarının da esir alındığını öne sürdü.

Husi güçlerin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait 20'den fazla zırhlı aracı tahrip ettiğini ve çok miktarda cephane ile askeri teçhizatı ele geçirdiğini aktaran Seri, koalisyona bağlı uçakların 75 hava saldırısı düzenlemesine rağmen başarısız olduklarını kaydetti.

Seri, saldırıların basın tarafından görüntülendiğini ve bunun daha sonra paylaşılacağını ifade etti.

Suudi Arabistan makamları ya da koalisyondan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.