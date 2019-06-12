Husiler Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı düzenledi

Suudi Arabistan, Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan, ülkenin güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını duyurdu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin bugün 02:21'de Uluslararası Abha Havalimanı'na bir "terör saldırısı" gerçekleştirdiğini belirtti. Husilerin havalimanında binlerce sivil yolcunun kullandığı geliş salonunu vurduğunu kaydeden Maliki, saldırıda farklı uyruklardan 26 yolcunun yaralandığını aktardı. AA

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