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16 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Husiler Taiz'de 4 yılda 2 bin 702 sivil öldürdü

16 Haziran 2019, Pazar 12:56
Yemen hükümeti, Husilerin saldırıları sonucu ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde Mart 2015'ten bu yana 2 bin 702 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yemen İnsan Hakları Bakanlığınca hazırlanan Taiz ili raporuna göre, Husiler Mart 2015'ten Haziran 2019'a kadar sivillere yönelik 30 bin 494 hak ihlalinde bulundu. 

Raporda Taiz'de Husiler tarafından yapılan hak ihlallerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplamda 2 bin 702 sivilin hayatını kaybettiği, yaralıların sayısının da 13 bin olduğu belirtildi.

Husilerin yine kadın ve çocukların da bulunduğu 705 kişiyi alıkoyduğu belirtilen raporda, kentte yaşayan 5 bin 595 kişinin de zorla göçe zorlandığı kaydedildi.

AA

Etiketler: Husiler, Taiz, sivil
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