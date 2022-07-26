İngiltere’den Rusya Adalet Bakanı dahil 42 isme yaptırım kararı

İngiltere, Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle aralarında Rusya Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko ve Adalet Bakan Yardımcısı Oleg Sviridenko ile 29 Rus valinin de bulunduğu 42 ismi yaptırım listesine ekledi.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti. İngiltere, Rus işgalini kolaylaştırmak ve Rus ayrılıkçılar Donetsk ile Luhansk'a para aktararak Ukrayna'dan toprak almaya çalıştıkları gerekçesiyle Rus bölge valilerine yaptırım uygulandığını açıkladı. Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinde `baskıcı Rus yetkililer` de dahil olmak üzere Rusya genelinde 29 bölge valisine yaptırım uygulandığı duyuruldu. Rusya Adalet Bakanı ve Yardımcısına yaptırım İngiltere'nin Rusya yaptırımlarına toplamda 42 yeni isim eklendiğini duyuran İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu kişilere seyahat yasağı getirildiğini ve mal varlıklarının dondurulduğunu ifade etti. Rusya Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko ve Adalet Bakan Yardımcısı Oleg Sviridenko'nın listeye eklenen başlıca isimler arasında yer aldığını belirten Dışişleri Bakanlığı, "İkili, savaşa karşı çıkanları hedef alarak Rus vatandaşlarının ifade özgürlüğünü bastırıyor" denildi.

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