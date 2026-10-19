İngiltere'den şirketlere E1 ihalesi ikazı: "Teklif vermeyin"

İngiltere, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün doğusunda yer alan Filistin toprakları üzerinde kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşim projesi ihalesi için şirketlere ve şahıslara "teklif vermeyin" çağrısında bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, sürece dahil olacak kişi ve kuruluşların uluslararası hukuku ihlal etme riski ve ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

İhaleye son teklif verme gününde yazılı bir açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İsrail hükümetinin E1 bölgesinde ihale açma kararının, iki devletli çözüm umuduna yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ve uluslararası toplum tarafından geniş çapta kınandığını hatırlattı.

"Yeni Yaptırım Yetkilerimizi Devreye Soktuk"

İhale sürecine katılmayı düşünen taraflara net bir uyarıda bulunan Dışişleri Bakanı Miliband, İngiltere’nin yasa dışı yerleşimlerin inşasına dahil olan kişi ve şirketlere yaptırım uygulayabilmek için yeni yetkiler getirdiğini açıkladı. İşletmelerin hem hukuki hem de itibari sonuçların farkında olması gerektiğini belirten Miliband, şu ifadeleri kullandı:

"İşletmelere ve bireylere, E1 inşaat ihalelerine teklif vermemeleri çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası hukukun ciddi ihlallerine karışma riski dahil bunun hukuki ve itibar açısından doğuracağı sonuçların farkında olmalılar."

Yerleşim Mallarına Yasak Yolda

İngiliz hükümetinin, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini ve hukuka aykırı işgali hiçbir şekilde kabul etmeyeceğinin altını çizen Miliband, bu doğrultuda, yasa dışı yerleşim yerlerinden ithal edilen malları yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığı ve bu yerleşimleri finanse eden ya da kolaylaştıran hizmetlere yönelik tedbirler alınacağını bildirdi.

İngiliz halkının bu yasa dışı inşayı desteklemek istemediğini aktaran Bakan, Batı Şeria'da son dönemde Fransa, Belçika ve Polonyalı yetkililerin yanı sıra bir Katolik Kilisesi temsilcisi ve ABD'li bir gazeteciye yönelik gerçekleşen yerleşimci şiddetini de sert bir dille kınadı.