İngiltere'den Suudi Arabistan'a Kritik Askeri Destek

Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını artırmasının ardından Londra'dan kritik bir hamle geldi. İngiltere, Suudi Arabistan’ın hava savunmasına destek amacıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Typhoon savaş uçaklarını bölgeye konuşlandıracağını açıkladı.

Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını artırmasının ardından Londra'dan kritik bir hamle geldi. İngiltere, Suudi Arabistan’ın hava savunmasına destek amacıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Typhoon savaş uçaklarını bölgeye konuşlandıracağını açıkladı. İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting tarafından yapılan yazılı açıklamada, uçakların üstleneceği rolün sınırları net bir şekilde çizildi. Streeting, “Bu uçaklar yalnızca savunma rolünde görev yapacak ve Husilere karşı saldırı düzenlemeyecek” ifadelerini kullandı. Son 10 Yılın En Ölümcül Saldırıları Kararda Etkili Oldu İngiliz hükümetinin bu acil konuşlandırma kararı, Husilerin son dönemde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı ve stratejik kıyı şeridindeki enerji tesislerini hedef almasının ardından alındı. Bölgedeki güvenlik krizinin boyutunu ortaya koyan resmi veriler ise şöyle: Havalimanları Hedefte: Geçen hafta Suudi Arabistan'daki havalimanlarına düzenlenen Husi saldırılarında 19 kişi can verdi.

Geçen hafta Suudi Arabistan'daki havalimanlarına düzenlenen Husi saldırılarında 19 kişi can verdi. 10 Ekim Katliamı: Riyad Uluslararası Havalimanı’na 10 Ekim'de düzenlenen füze saldırısında 13 kişi öldü, 308 kişi yaralandı. Bu olay, Suudi Arabistan’da son 10 yılı aşkın sürenin en ölümcül saldırısı olarak kayıtlara geçti. Destek Paketi Yalnızca Savaş Uçaklarıyla Sınırlı Değil Londra yönetimi, hava savunma güvenliğini sağlama almak adına Suudi Arabistan'a kapsamlı bir askeri lojistik paketi de sunuyor. Alınan karara göre: Bölgeye stratejik taktik ve koordinasyon için askeri danışmanlar gönderilecek.

Savunma ekipmanlarının ülke içindeki lojistiğini ve taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla bir adet RAF A400M nakliye uçağı tahsis edilecek.

İngiltere'nin Suudi Arabistan’ın savunma operasyonlarına halihazırda sağladığı havadan yakıt ikmali desteği 90 gün daha uzatıldı. Bölgedeki gerilimi tırmandıran Husi saldırılarına karşı İngiliz savunma sistemlerinin sahada nasıl bir denge unsuru olacağı ise uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. (ANKA)

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