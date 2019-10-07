Irak ordusu göstericilere karşı orantısız güç kullandığını itiraf etti

Irak ordusu yüzden fazla kişinin öldüğü gösterilerde orantısız güç kullanıldığını kabul etti.

Ülkede bir haftadır devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle müdahale etti. Yüzden fazla kişi ölürken binlerce kişi de yaralandı.

Son olarak başkentin doğusundaki Sadr City yerleşim bölgesinde pazar günü yapılan gösterilerde de güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışma çıkmış ve sağlık görevlilerinin raporlarına göre 13 kişi ölmüştü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada "angajman kuralları dışında aşırı güç kullanılmıştır ve bu yanlış emri veren komutanlar hakkında soruşturma açılmıştır" dendi.

Açıklamada ayrıca Başbakan Adil Abdul-Mehdi'nin sözkonusu birliklerin yerine federal polislerin görevlendirilmesi ve istihbarat birimlerinin da konuyla ilgili inceleme başlatması emrini verdiği vurgulandı.

Bu açıklama, gösterilerin başlamasından beri ilk defa ordunun orantısız güç kullanıldığını kabul etmesi açısından büyük önem arz ediyor. Başbakan daha önceki açıklamalarında müdahalelerin uluslararası standartlar içerisinde yapıldığı konusunda ısrarcıydı.