Irak'ta protestolar sürüyor: 18 ölü

Irak'ın Kerbela kentinde güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi yaralandı.

Irak'ın Kerbela kentinde dün akşam güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 18 kişinin öldüğü, 800'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği üyesi Ali Beyatlı yaptığı yazılı açıklamada, "Kerbela'daki aktivist ve hükümete bağlı olmayan taraflardan gelen bilgilere göre, pazartesi akşamı gösterilerde 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi de yaralandı." bilgisini verdi. Güvenlik güçleri, Kerbela'da dün yapılan gösterilere müdahale etmişti. Irak güçlerinin Kerbela'daki protestoculara müdahalesine dair bazı görüntüler sosyal medyada da yayınlanmıştı. Kerbela Valisi Nusayf Turayhi ise Kerbela'daki askeri komutanlarla yaptığı basın toplantısında, kentteki göstericiler arasında ölenin olmadığını iddia etmişti. AA

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