Irak’ta Sünnîler ikinci parti oldu

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan seçimler sonuçları itibarıyla sürprizleri de beraberinde getirdi.

Irak’ta 2003 sonrası yapılan 5’inci genel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, İran’a yakın Şiî gruplar seçimin kaybedeni olurken, 329 sandalyeli Meclise 60’a yakın vekil gönderen Sünnilerin yıldızı parladı. Eski Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi’nin liderliğindeki Takaddum (İlerleyiş) Partisinin Sünniler adına hükümet kurma çalışmalarında da güçlü şekilde masaya oturması bekleniyor. Irak Düşünce Merkezi Başkanı İhsan eş-Şammari “Halbusi’nin zaferi sürpriz olmaktan ziyade üzerine iyi çalışılmıştı. Halbusi’nin genç ve karizma sahibi olması da Sünnî tabanda heyecan uyandırdı” dedi. AA

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